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Широков считает, что Дриусси может разнообразить игру «Зенита» во втором тайме

14:53
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков подвел итоги первого тайма матча 16-го тура чемпионата России против «Арсенала». Он считает, что разнообразия атакам команды может добавить выход Себастьяна Дриусси.

— Что получилось у «Зенита»? Получилось создать два момента со стандартов, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч премьер». — Не получилась комбинационная игра. Фланги перекрыты. Если во втором тайме выйдет Дриусси, это разнообразит игру «Зенита».

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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