Широков считает, что Дриусси может разнообразить игру «Зенита» во втором тайме
14:53
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков подвел итоги первого тайма матча 16-го тура чемпионата России против «Арсенала». Он считает, что разнообразия атакам команды может добавить выход Себастьяна Дриусси.
— Что получилось у «Зенита»? Получилось создать два момента со стандартов, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч премьер». — Не получилась комбинационная игра. Фланги перекрыты. Если во втором тайме выйдет Дриусси, это разнообразит игру «Зенита».
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 446Все опросы
Как закончится матч «Локомотив» — «Краснодар»?
Дополнительная информация
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...