Корнеев назвал Глушенкова лучшим футболистом 2024 года

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос «СЭ», кого считает лучшим футболистом 2024 года.

«Для меня лучший футболист 2024 года — это Максим Глушенков. Он провел отличный год», — сказал Корнеев «СЭ».