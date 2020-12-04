Широков ответил на вопрос, кто его поддержал в деле об избиении судьи Данченкова

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков на втором заседании по делу об избиении судьи Никиты Данченкова рассказал, кто его поддержал.

«Поддержал ли меня кто-то из коллег? Вы меня поддержали», — сказал Широков.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.

(Алла Родкина)