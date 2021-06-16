Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков отреагировал на уход Ивицы Олича с поста главного тренера красно-синих.

«Меня удивляют странные решения ЦСКА. Это совсем не в духе этого клуба. Олич проработал совсем мало. Более того, сейчас замены Оличу нет. Руководство принимает решение об отставке за один день до начала сборов, хотя до этого был целый месяц.

Даже в «Спартаке» таких спонтанных решений не было. Как только Леонид Арнольдович говорил, что в команде доверяют тренеру — через две недели следовала отставка. За 20 лет можно было это выучить. Если исходить из того, что никакой замены нет, то, возможно, Олича не следовало убирать. Но его время в команде никого не обнадеживает", — сказал Широков «СЭ».

Также Широков считает, что руководству стоило довериться Оличу в плане совмещение работы в клубе и сборной.

«Если Олич не будет присутствовать на подготовительном периоде команды — то, возможно, в сборную отпускать его не стоило. Но вы же сами доверились ему три месяца назад. Если у вас нет адекватной замены, то стоило бы довериться главному тренеру. Олич — молодой тренер, предсезонку самостоятельно он еще не проводил», — сказал Широков «СЭ».

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Алексей Березуцкий.

41-летний Олич стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Под его руководством красно-синие финишировали на шестом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не смогли пробиться в еврокубки.

В октябре 2017 года Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.