РФС обьявил об увеличении доходов на 50 процентов

Президент РФС Александр Дюков на очередной конференции РФС в Санкт-Петербурге объявил о том, что коммерческие доходы организации за 2020 год выросли до 3,13 миллиардов рублей. Он также отметил, что в 2021 году ожидается продолжение роста доходов.

— Доходы РФС выросли благодаря выстроенным партнерским отношениям, повышению эффективности и результативности РФС. Коммерческие доходы выросли до 3,13 миллиардов рублей. В 2021 году мы ожидаем, что рост доходов продолжится и доходы РФС вырастут на 40 процентов и достигнут 8,5 миллиардов рублей.