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РФС обьявил об увеличении доходов на 50 процентов

10:28
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Президент РФС Александр Дюков на очередной конференции РФС в Санкт-Петербурге объявил о том, что коммерческие доходы организации за 2020 год выросли до 3,13 миллиардов рублей. Он также отметил, что в 2021 году ожидается продолжение роста доходов.

— Доходы РФС выросли благодаря выстроенным партнерским отношениям, повышению эффективности и результативности РФС. Коммерческие доходы выросли до 3,13 миллиардов рублей. В 2021 году мы ожидаем, что рост доходов продолжится и доходы РФС вырастут на 40 процентов и достигнут 8,5 миллиардов рублей.

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