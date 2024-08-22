Ширко — об игре Барко: «Посмотрим на него в матчах против принципиальных соперников»

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«Когда человека берут и делают на него ставку, то он сразу попадает в состав независимо от того, когда он пришел и проводил ли предсезонку. Посмотрим, очень трудно пока про него говорить. Надо смотреть в принципиальных матчах, должно пройти какое-то время, чтобы понять понять как человек адаптировался», — сказал Ширко «СЭ».

В сезоне-2024/25 25-летний аргентинец провел за «Спартак» пять матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

«Спартак» после пяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (10 очков).

(Александр Абустин)