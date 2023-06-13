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Сегодня, 14:08

Ширко находится в реанимации, но завтра будет переведен в общую палату

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Александр Ширко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал корреспонденту «СЭ» о состоянии экс-футболиста красно-белых Александра Ширко.

«Александр Ширко находится сейчас в реанимации. Но завтра его переведут в общую палату. Никакой операции не было, там свои технологии, все в порядке. Это все со слов нашего ветеранского доктора — Владимира Зоткина», — сказал Хаджи «СЭ».

Ранее Telegram-канал Supporters Group News сообщил, что экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко попал в Боткинскую больницу.

По данным источника, 46-летний футболист оказался в больнице из-за проблем с сердцем.

Александр Ширко
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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Александр Соболев

Спартак

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Максим Ненахов

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