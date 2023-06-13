Булыкин считает, что Захаряну надо переходить в любой иностранный клуб

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, стоит ли полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну перейти в другой российский клуб.

«В этом сезоне Арсен очень сильно расстроился, и у «Динамо» игра не шла. Переходить сейчас в какой-то российский клуб Арсену нет смысла. Можно перейти в какой-то иностранный клуб. Я бы на месте Захаряна перешел в любую иностранную команду, потому что оттуда легче будет перейти в топ-клубы», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.