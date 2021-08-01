Шиманьски: «До вчерашнего дня только один раз забивал головой»
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски поделился эмоциями после победного матча 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (3:2) и рассказал о необычном праздновании после забитого мяча.
— Какие эмоции царили в раздевалке после такого матча?
— Все были счастливы, что победили. Мы понимали, что могли раньше все решить в этой игре. Если бы забили третий гол, было бы проще. Обидно было пропустить два мяча за пять минут, но хорошо, что выиграли и добыли три очка. Больше так нельзя терять концентрацию и позволять сопернику отыгрываться, — цитирует поляка сайт бело-голубых.
— То есть, после удаления у соперника команда немного расслабилась?
— Думаю, да. Такое бывает. Хорошо, что мы все-таки потом забили. Теперь знаем, как не нужно играть в следующих матчах.
— За счет чего удалось так быстро собраться и забить победный гол?
— Разозлились на себя. Мы знали, что можем забить еще и победить. Спасибо Скопе за суперкросс. Теперь в хорошем настроении готовимся к игре с ЦСКА.
— Почему решили так отпраздновать гол? Подсмотрели у Бальбуэны?
— Нет-нет, я же не генерал (смеется). Я перед игрой разговаривал со своим другом из Польши, и мы договорились, что если кто-то из нас забьет, то сделает такой жест. И так получилось, что я сразу отличился. У него же небольшая травма, так что теперь ждем его.
— Головой до этого в карьере забивали?
— До вчерашнего дня только один раз, вот теперь второй забил.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sebastian-simanski-posle-propushhennyx-myacei-razozlilis-na-sebya-i-dobyli-pobedu
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