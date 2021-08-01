Матвеев: «Главное, чтобы «Уралу» хватило везения»
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» отметил, что команда приложит все усилия для победы.
«Почему в воротах Годзюр? Тренер вратарей работал с ними. Решили, что по технико-тактическим данным место в воротах займет Годзюр, — отметил Матвеев в эфире «Матч Премьер». — Нам надо хорошо контролировать мяч, как можно быстрее его двигать, пытаться растянуть оборону и искать свободное пространство. Главное, чтобы везения сегодня хватило. Будем стараться, чтобы сегодня одержать победу».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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