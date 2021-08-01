«Краснодар» — «Химки»: на матче будет 500 болельщиков
«Краснодар» объявил о том, что на домашнем матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» будет присутствовать 500 болельщиков. Будут допущены воспитанники клубной Академии, а также несколько десятков активных болельщиков.
«Друзья, сегодня наш стадион не будет совсем пустым, — говорится в сообщении. — Разрешенное количество зрителей (500 человек) всё-таки будет присутствовать на трибунах. Клуб принял решение не оставлять команду совсем без поддержки и допустить на стадион воспитанников клубной Академии, а также несколько десятков активных болельщиков из 115 сектора».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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