Шикунов: «Абаскаль запаниковал, поэтому ищут еще и нового вратаря»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, нужен ли красно-белым новый вратарь.

Ранее появилась информация о том, что московский клуб хотел подписать голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Абаскаль запаниковал, поэтому ищут еще и нового вратаря. Максименко и Селихов хорошо справлялись со своими обязанностями. У всех голкиперов бывают такие непростые моменты. Да, Максименко вчера ошибся, но это же сборы, нагрузки. Нельзя сразу делать выводы, что нужен вратарь. Так можно после каждой игры менять любого футболиста», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

После 18 туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.