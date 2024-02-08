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8 февраля, 12:40

Бакаев – об уходе из «Спартака»: «Знаю себе цену, не хотел идти и просить контракт»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал подробности об уходе из московского клуба.

«Может, просто кто-то не видел меня в этой команде. Я не знаю. Для меня это также странно и непонятно. Личное решение Заремы [Салиховой]? Может быть, да, а может, нет. Я думал: почему, как такое возможно? Я же воспитанник, 25 лет, в самом расцвете сил.

Пообщаться с кем-то из руководителей? Честно, я не хотел этим заниматься. Это не унижение, но я знаю себе цену. Не хочу идти и просить себе контракт. Представь, я себе пошел и выбил контракт. Но люди меня не хотят видеть. Вот проблема. Так же я буду сидеть. Мне это не надо. Клуб, которому я нужен, должен проявить инициативу», — сказал Бакаев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Контракт Бакаева со «Спартаком» истек летом 2022 года. Воспитанник красно-белых перешел в «Зенит». С сентября полузащитник на правах аренды играет за «Аль-Вахду» из ОАЭ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z-U50qcy0M8
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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