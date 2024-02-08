Бакаев – об уходе из «Спартака»: «Знаю себе цену, не хотел идти и просить контракт»

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал подробности об уходе из московского клуба.

«Может, просто кто-то не видел меня в этой команде. Я не знаю. Для меня это также странно и непонятно. Личное решение Заремы [Салиховой]? Может быть, да, а может, нет. Я думал: почему, как такое возможно? Я же воспитанник, 25 лет, в самом расцвете сил.

Пообщаться с кем-то из руководителей? Честно, я не хотел этим заниматься. Это не унижение, но я знаю себе цену. Не хочу идти и просить себе контракт. Представь, я себе пошел и выбил контракт. Но люди меня не хотят видеть. Вот проблема. Так же я буду сидеть. Мне это не надо. Клуб, которому я нужен, должен проявить инициативу», — сказал Бакаев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Контракт Бакаева со «Спартаком» истек летом 2022 года. Воспитанник красно-белых перешел в «Зенит». С сентября полузащитник на правах аренды играет за «Аль-Вахду» из ОАЭ.