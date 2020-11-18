Ветеран «Спартака» Сергей Шавло почтил память легендарного футболиста и тренера Константина Бескова, 100-летний юбилей со дня рождения которого отмечается в среду. Ветераны «Спартака» и «Динамо» собрались у могилы Бескова на Ваганьковском кладбище.

«Константин Иванович боролся с чиновниками, которые не только не понимали футбол, но и вредили ему, — сказал Шавло. — К сожалению, в некоторых случаях он терпел поражения, но всегда гнул свою линию. Его философия футбола процветала на всем его пути. Константин Иванович был за искренний футбол, который приносит радость болельщикам. Даже когда мы выигрывали, он на разборе иногда говорил, что болельщики не получили удовольствия от нашей игры. В этом весь Константин Иванович. Он боролся с прагматизмом, которые был в футболе киевского «Динамо». Нам в «Спартаке» он говорил, что мы можем стать чемпионами только за счет техники и тактики. Бесков не выносил бестолковой беготни на поле. (Олег Кошелев)