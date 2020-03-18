Шамиль Лахиялов: «Коронавирус показал, насколько мы ничтожны в этом мире»

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением о пандемии коронавируса. Все турниры в России были прерваны до 10 апреля.

— Я думаю, было принято здравое решение, только запоздалое, — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру». — И мне непонятно, почему Министерство образования не закрывает все учебные заведения, почему школы и вузы закрываются только выборочно. У нас что, коронавирус только на стадионах бывает? Я этого не понимаю. Мне кажется, в России ещё не до конца осознали масштаб проблемы. Мы видим ролики из Европы и Америки, где пустые прилавки. Коронавирус показал, насколько мы ничтожны в этом мире. Наверное, человечеству надо задуматься, что все мы странники на этой земле, и соответствующим образом относиться к подобным вещам.

Насколько я понимаю, решение об остановке турниров до 10 апреля промежуточное, и пауза не ограничится этой датой. Было бы хорошо, если бы клубам сразу объяснили варианты развития событий. Потому как команды находятся в неведении, что будет дальше.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.