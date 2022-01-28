Шамиль Газизов заявил, что готов к компромиссу в вопросе по иску о расписке Федуна

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что готов к компромиссу в вопросе по его иску по выплатам от московского клуба из-за расписки председателя совета директоров красно-белых Леонида Федуна.

«Леонид Арнольдович [Федун] только недавно ознакомился с делом и попросил для себя время, суд пошел навстречу. Моя работа с адвокатами продолжается на постоянной связи. Возможен ли компромиссный вариант или рассчитываю только на победу в деле? Вы знаете, я всегда за компромисс, мне просто деваться некуда», — цитирует Газизова ТАСС.