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Шамиль Газизов заявил, что готов к компромиссу в вопросе по иску о расписке Федуна

Виктория Кравченко

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что готов к компромиссу в вопросе по его иску по выплатам от московского клуба из-за расписки председателя совета директоров красно-белых Леонида Федуна.

«Леонид Арнольдович [Федун] только недавно ознакомился с делом и попросил для себя время, суд пошел навстречу. Моя работа с адвокатами продолжается на постоянной связи. Возможен ли компромиссный вариант или рассчитываю только на победу в деле? Вы знаете, я всегда за компромисс, мне просто деваться некуда», — цитирует Газизова ТАСС.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме. 21 января сообщалось, что Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора красно-белых.

Источник: https://tass.ru/sport/13557999

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

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Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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 13
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

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