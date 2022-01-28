Крал посетил товарищеский матч «Спартака»

«Спартак» 28 января проводит товарищеский матч на сборе в Дубае против «Слована». Игру посетил полузащитник красно-белых Алекс Крал, который сейчас выступает на правах аренды за «Вест Хэм».

Крал перешел в лондонский клуб из «Спартака» в конце августа 2021 года. За красно-белых он провел 53 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Чех находится сейчас в аренде в английском клубе и вернется летом. За «Вест Хэм» он провел пять матчей.