Несколько игроков «Динамо» пропустят товарищеский матч против софийского ЦСКА

В контрольном матче московского «Динамо» против ЦСКА из Софии не примет участие группа футболистов — Сергей Паршивлюк, Даниил Лесовой, Ярослав Гладышев, Заурбек Плиев, Вячеслав Грулев, Диего Лаксальт.

По показаниям медицинского штаба они освобождены от игры, у них индивидуальная тренировка.

? Тройка воспитанников в атаке

? Евгеньев и Шиманьски — в старте



Сыграем контрольный матч против софийского ЦСКА довольно молодым составом ??



? Трансляция на Окко Спорт

??https://t.co/WegaNmO0TY



? Начало в 17:00



Где и с кем будешь смотреть игру? ?#ДинамоМосква #футбол pic.twitter.com/ub8AYPVfRl — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 28, 2022

Матч московского «Динамо» на сборе в Турции начнется в 17.00 (мск).