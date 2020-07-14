Шамиль Газизов: «Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о первых днях работы в московском клубе и назвал основные задачи красно-белых.
– Я осознаю, что пришел в самый титулованный и амбициозный клуб России, — приводит слова Газизова пресс-служба красно-белых. — Но вместе с тем понимаю, что сейчас «Спартак» проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время. У «Спартака» молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.
— После неудач в чемпионате кубковый матч с «Зенитом» приобрел особый статус...
— Наша задача — не бороться с «Зенитом» в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр.
«Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Они должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе.
"Спартак" с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-07-14-shamil_gazizov_moye_pervoye_resheniye__sozdaniye_soveta_po_otboru_molodykh_futbolistov/