Шамиль Газизов: «Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о первых днях работы в московском клубе и назвал основные задачи красно-белых.

– Я осознаю, что пришел в самый титулованный и амбициозный клуб России, — приводит слова Газизова пресс-служба красно-белых. — Но вместе с тем понимаю, что сейчас «Спартак» проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время. У «Спартака» молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.

— После неудач в чемпионате кубковый матч с «Зенитом» приобрел особый статус...

— Наша задача — не бороться с «Зенитом» в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр.

«Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Они должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе.

"Спартак" с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.