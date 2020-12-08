Так мало, как Газизов, в «Спартаке» при Федуне не работал ни один гендир

Со дня официального назначения Шамиля Газизова на должность генерального директора «Спартака» до его увольнения прошел 151 день. До него ни один из шести функционеров, трудившихся у красно-белых на этом посту в эпоху Леонида Федуна, не проработал меньше года. Предыдущий «рекордсмен» по краткости пребывания в клубе — Томас Цорн, предшественник Газизова. Отставка немца произошла через 1 год и 54 дня после официального объявления о приходе в «Спартак». Дольше всех функции гендира исполнял Валерий Карпин — 4 года и 127 дней.

Генеральные директоры «Спартака» при Леониде Федуне: