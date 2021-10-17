Шамиль Газизов: «Мне очень интересно, как судил Сухой! У нас ломают игрока, а он просто смотрит на это»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Мне очень интересно, как судил Сухой. У нас ломают игрока, а он смотрит на это и нет никакой карточки. Он позволил так грубо сыграть. Все дошло до того, что у нас сломали игрока. Вот и все. Жалоба в ЭСК? Не будем пока, посмотрим. Мне еще интересно, что с этим пенальти», — сказал Газизов «СЭ».

В первом тайме травму получил лидер гонки бомбардиров чемпионата России нападающий Гамид Агаларов, который в этой встрече забил 9-й гол.

«Краснодар» набрал 18 очков и занимает шестое место. У «Уфы» 9 очков и последняя, 16-я позиция.