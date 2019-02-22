Шамиль Газизов: "Дивеевым интересовались "Монако" и "Арсенал"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал переход защитника уфимского клуба Игоря Дивеева в ЦСКА. 19-летний игрок обороны будет выступать за ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

– Мы по поводу Дивеева давно разговаривали с армейской командой. По нему были интересы и других клубов, но решение по развитию игрока принимали вместе с Игорем, его представителями и ЦСКА. И посчитали, что самый лучший путь развития – это перейти в армейский клуб. И к тренеру, к которому игрок сам хочет. Мы надеемся и верим в то, что наш воспитанник сможет дать прогресс в ЦСКА. А через три месяца посмотрим каковы будут дальнейшие действия.

– Какие клубы им интересовались?

– У нас были разговоры с "Монако", "Арсеналом", с другим российским клубом.

– Это были конкретные предложения?

– Были переговоры. Но о продаже игрока разговор не шел. Мы хотели дать ему рост. Здесь надо подойти комплексно. Наш клуб считает, что у Игоря есть потенциал, но его надо раскрывать. Необходимо очень аккуратно подойти, поэтому выбор сделали такой. Мы стараемся не только для себя, но и для того, чтобы появлялись ласточки и в российском футболе. (Арман Мкртчян)