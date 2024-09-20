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Матч легенд «Зенита» и ЦСКА: смотреть трансляцию игры памяти Павла Садырина

Ретро-матч легенд «Зенита» и ЦСКА состоится 20 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и ЦСКА сыграют в ретро-матче Лиги легенд в пятницу, 20 сентября. На поле выйдут бывшие игроки сине-бело-голубых и армейцев. Матч посвящен памяти Павла Садырина, который в разное время тренировал обе команды.

Игра, которая изначально должна была пройти на стадионе «Петровский», перенесена на «Смену». Начало — в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте телеканала.

В составе «Зенита» сыграют Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие легенды петербургского футбола. В составе ЦСКА среди прочих выступят Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.

В тренерский штаб сине-бело-голубых вошли Анатолий Давыдов и Дмитрий Баранник. Руководить армейцами будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Василием Ивановым.

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
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