Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о результате матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Есть положительный момент в игре — второй тайм. В первом команда немного боялась. Возможно, давило то, что от ребят требовался результат. Но потом получилось исправить игру. Был пенальти, который нам не засчитали. В целом ребята понимают, куда нам надо двигаться», — сказал Ваноли.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 22 матчах, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке с 24 очками в 22 играх.