Ваноли: ««Есть положительный момент в игре — второй тайм. В первом немного боялись»
Ваноли оценил игру «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом» в РПЛ
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о результате матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1).
«Есть положительный момент в игре — второй тайм. В первом команда немного боялась. Возможно, давило то, что от ребят требовался результат. Но потом получилось исправить игру. Был пенальти, который нам не засчитали. В целом ребята понимают, куда нам надо двигаться», — сказал Ваноли.
«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 22 матчах, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке с 24 очками в 22 играх.
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|
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|
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|
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|5
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|35
|
6
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|1
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|
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|
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|
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|
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|5
|6
|9
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|21
|
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|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
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|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
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30 тур
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
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Спартак
|19
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