Шалимов о жесте Кордобы в адрес судьи: «Это серьезная подстава команды»

Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на жест нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в адрес арбитра матча 16-го тура чемпионата России против «Урала» (1:3).

После завершения встречи форвард показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

«На мой взгляд, то, как отыграл «Краснодар», история с выходом Матвея Сафонова и то, что после игры натворил Кордоба — серьезный удар по команде, это может быть крушение надежд на чемпионство. Удивление от этой игры — претендент на чемпионство приехал не победить, а не пропустить от команды, которая 10 туров не выигрывала. Не понял, что не понравилось Кордобе. Зачем это все было показывать? В чем тут судьи виноваты? Это серьезная подстава команды», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.