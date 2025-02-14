Тарханов: «В «Крыльях» Зиньковский еще может показать, что он не закончился как футболист высокого уровня»
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов считает, что полузащитнику «Спартака» Антона Зиньковского стоит перейти в самарский клуб.
«Зиньковскому надо уходить, потому что в «Спартаке» он не прогрессирует. Как он играл раньше, что происходит сейчас, две большие разницы. Если у него нет места в составе, то надо переходить. Ясно, что доверия к нему нет, от этого отсутствие стабильности в игре. Сначала Абаскаль, а теперь Станкович не верит в Зиньковского и не надеется. Поэтому смысла там оставаться нет. Либо у него просто не хватило характера, ведь игрок должен доказывать, что он лучше других.
Зиньковскому надо идти в «Крылья Советов» к Осинькину, чтобы он его опять восстановил. Если только Осинькин там останется. Если футболист попадает к нормальному, своему тренеру, то восстанавливает форму быстро. Осинькин все-таки воспитывал Зиньковского, знает, как с ним работать, он будет доверять ему. Зиньковский был лидером «Крыльев», он может стать лидером команды снова. Зиньковский еще может показать, что он не закончился как футболист высокого уровня, он ещё молодой», — цитирует Legalbet Тарханова.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1