Тарханов: «В «Крыльях» Зиньковский еще может показать, что он не закончился как футболист высокого уровня»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов считает, что полузащитнику «Спартака» Антона Зиньковского стоит перейти в самарский клуб.

«Зиньковскому надо уходить, потому что в «Спартаке» он не прогрессирует. Как он играл раньше, что происходит сейчас, две большие разницы. Если у него нет места в составе, то надо переходить. Ясно, что доверия к нему нет, от этого отсутствие стабильности в игре. Сначала Абаскаль, а теперь Станкович не верит в Зиньковского и не надеется. Поэтому смысла там оставаться нет. Либо у него просто не хватило характера, ведь игрок должен доказывать, что он лучше других.

Зиньковскому надо идти в «Крылья Советов» к Осинькину, чтобы он его опять восстановил. Если только Осинькин там останется. Если футболист попадает к нормальному, своему тренеру, то восстанавливает форму быстро. Осинькин все-таки воспитывал Зиньковского, знает, как с ним работать, он будет доверять ему. Зиньковский был лидером «Крыльев», он может стать лидером команды снова. Зиньковский еще может показать, что он не закончился как футболист высокого уровня, он ещё молодой», — цитирует Legalbet Тарханова.