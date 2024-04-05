«Пари НН» сыграет с «Краснодаром» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 6 апреля. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Краснодар» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 22-х туров РПЛ нижегородский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице с 28-ю очками. Быки располагаются на 2-й строчке чемпионата России, в их активе — 40 баллов.

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