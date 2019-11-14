Шалимов рассказал, над чем «Ахмат» усиленно работает на тренировках

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, чему больше всего грозненцы уделяют внимание на тренировках.

— У нас вторая пауза на игры сборных, уехало четыре сборника, подключаем молодежь, — сказал в виоинтервью клубной пресс-службе Шалимов. — Три дня играем в базовом режиме, потом сыграем в двусторонку, в воскресенье — выходной, потом четыре дня будем готовиться к «Оренбургу».

Работаем над техникой, тактикой. Особое внимание уделим атаке. Ризван Уциев и Бернард Бериша не смогут помочь команде в этом календарном году.