Шалимов прокомментировал голы, которые были забиты в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал голы, которые были забиты в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:2).

«По голам выскажусь. В случае с дальним ударом Дугласа Сантоса надо говорить не только о его исполнительском мастерстве, но и о том, как армейцы защищались. Это не была комбинация, — бразилец получал мяч явно под подачу, но он не стал навешивать в толпу, — его сами армейцы вынудили идти в дриблинг, выбрасываясь на мяч или идя в подкат. Попал Дуглас здорово, это индивидуальное мастерство.

Мяч Кисляка — вопрос в том, как у питерцев не оказалось никого на подборе. Возможно, думали, что Кисляк не сможет исполнить технически сложный удар правой ногой? Удар из этой позиции правой ногой очень тяжело исполняемый — мяч может лететь куда-то в десятый ряд. Гол по исполнению сумасшедший! Третий гол — я бы не свистел такие моменты. Адамов замешкался, армеец его не толкал, он выбил мяч, а потом попал по ноге. Этот гол урок Адамову, у которого было время принять решение, что делать с мячом. У вратаря есть мандраж, и такой момент точно ему не в плюс.

Гол Соболева — именно то, чего от него и ждут. Не надо бегать в углы за мячом, — надо все время быть в створе, откуда и забиваются голы. Отмечу и пас игроку в дальнюю ногу», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

Сегодня состоятся очередные матчи Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Ростов» сыграет с «Зенитом», «Динамо» встретится со «Спартаком».