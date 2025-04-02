Шалимов подтвердил, что ведет переговоры с «Факелом»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что ведет переговоры о работе в «Факеле».

Информация о возможном назначении 56-летнего специалиста в воронежский клуб появилась 1 апреля.

«Я в Воронеже на переговорах с клубом», — цитирует Шалимова matchtv.ru.

Последним местом работы Шалимова был «Урал», который он покинул в августе 2022 года. До этого тренер работал в «Ахмате», «Химках», «Краснодаре» и «Уралане».

После 22 матчей «Факел» с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 30 марта клуб объявил об отставке главного тренера команды Дмитрия Пятибратова после поражения от «Краснодара» (0:5) в 22-м туре.