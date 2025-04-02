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2 апреля, 13:55

Шалимов подтвердил, что ведет переговоры с «Факелом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что ведет переговоры о работе в «Факеле».

Информация о возможном назначении 56-летнего специалиста в воронежский клуб появилась 1 апреля.

«Я в Воронеже на переговорах с клубом», — цитирует Шалимова matchtv.ru.

Последним местом работы Шалимова был «Урал», который он покинул в августе 2022 года. До этого тренер работал в «Ахмате», «Химках», «Краснодаре» и «Уралане».

После 22 матчей «Факел» с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 30 марта клуб объявил об отставке главного тренера команды Дмитрия Пятибратова после поражения от «Краснодара» (0:5) в 22-м туре.

Источник: matchtv.ru
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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«Факел» объявил о назначении Шалимова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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