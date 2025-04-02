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2 апреля, 13:21

Защитник «Акрона» Фернандес сравнил цены в России и Боливии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Акрона» Роберто Фернандес ответил на вопрос о ценах в России и его родной Боливии.

«Все зависит от места. Везде есть более дорогие и дешевые рестораны. Если мы говорим о супермаркетах, то ощущение, что в России подешевле. Не сказать, что я много всего покупаю, но такое впечатление сложилось», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

«Акрон» в сентябре 2024 года арендовал Фернандеса у боливийского «Боливара». В текущем сезоне защитник провел 15 матчей во всех турнирах, отличившись голевой передачей.

В минувшем сезоне футболист на правах аренды выступал за калининградскую «Балтику». Также он играл в испанской «Культураль Леонесе». На его счету 1 гол в 43 матчах в сборной Боливии.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
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 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
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 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
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 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
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 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
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 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
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