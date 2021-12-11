Шалимов — о победе над «Ростовом»: «Главная задача была, чтобы они не ожились»
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова».
— За счет чего удалось так подавить оборону «Ростова»?
— Мы работаем над открываниями. Ребята знают эти маневры, они не спонтанно это делают, но и доля импровизации здесь есть. Еще раз: мы молодцы.
— Второй тайм уже играли по счету?
— А как по-другому? Главная задача была, чтобы они не ожились. Была задача не дать забить гол, с чем мы и справились.
— После сегодняшней игры вбросы о том, что вы уходите в отставку — утихнут?
— Я не буду это обсуждать. Не знаю, кто об этом говорит.
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