Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова».

— За счет чего удалось так подавить оборону «Ростова»?

— Мы работаем над открываниями. Ребята знают эти маневры, они не спонтанно это делают, но и доля импровизации здесь есть. Еще раз: мы молодцы.

— Второй тайм уже играли по счету?

— А как по-другому? Главная задача была, чтобы они не ожились. Была задача не дать забить гол, с чем мы и справились.

— После сегодняшней игры вбросы о том, что вы уходите в отставку — утихнут?

— Я не буду это обсуждать. Не знаю, кто об этом говорит.