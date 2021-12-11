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«Спартак» сообщил об уходе куратора системы подготовки молодых футболистов Кузьмичева

21:33
Владимир Кузьмичев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Кузьмичев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Владимир Кузьмичев принял решение покинуть должность куратора системы подготовки молодых футболистов клуба.

«Владимир Кузьмичев попросил руководство клуба освободить его от должности заместителя гендиректора «Спартака» по системе подготовки молодых футболистов. Просьба была удовлетворена.

«Спартак» благодарит Владимира Семеновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — сказал Зеленов.

Ранее Кузьмичев занимал пост директора академии «Локомотива», специалист покинул эту должность в декабре 2020 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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