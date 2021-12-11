«Спартак» сообщил об уходе куратора системы подготовки молодых футболистов Кузьмичева
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Владимир Кузьмичев принял решение покинуть должность куратора системы подготовки молодых футболистов клуба.
«Владимир Кузьмичев попросил руководство клуба освободить его от должности заместителя гендиректора «Спартака» по системе подготовки молодых футболистов. Просьба была удовлетворена.
«Спартак» благодарит Владимира Семеновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — сказал Зеленов.
Ранее Кузьмичев занимал пост директора академии «Локомотива», специалист покинул эту должность в декабре 2020 года.
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