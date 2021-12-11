Шалимов назвал лучшей игрой «Урала» в сезоне матч с «Ростовом»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов остался доволен игрой команды в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:1).

— Мы рады и счастливы, что одержали сегодня победу и рады, что уходим на перерыв, даже покинув зону стыков. Отлично настроение у всех. Будем готовиться на сборах.

— Это была лучшая игра «Урала» под вашим руководством?

— Конечно, мы четыре забили. Мы с большим трудом реализовывали моменты, но сегодня это получилось здорово. Это все плоды работы. Все молодцы. Понятно, какие у меня эмоции. Это лучшая игра в этом сезоне.