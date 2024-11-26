Ориньо считает, что Глушаков сможет привести «Спартак» к чемпионству
Защитник «Химок» Ориньо рассказал о тренерских качествах Дениса Глушакова.
«Наверное, Глушаков сможет привести «Спартак» к чемпионству, если возглавит команду. Он легенда этого клуба. Я верю в него, потенциал есть!» — заявил Глушаков «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что в конце сезона Глушаков завершит карьеру. 37-летний полузащитник может сыграть свой последний матч в РПЛ против «Спартака» на стадионе «Лукойл Арена».
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|7
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|1
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|1
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|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
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|2.12
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|
Ахмат – Динамо
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Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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|
|
Бителло
Динамо
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|
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Зенит
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Динамо Мх
|7
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
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Крылья Советов
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