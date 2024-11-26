Ориньо считает, что Глушаков сможет привести «Спартак» к чемпионству

Защитник «Химок» Ориньо рассказал о тренерских качествах Дениса Глушакова.

«Наверное, Глушаков сможет привести «Спартак» к чемпионству, если возглавит команду. Он легенда этого клуба. Я верю в него, потенциал есть!» — заявил Глушаков «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в конце сезона Глушаков завершит карьеру. 37-летний полузащитник может сыграть свой последний матч в РПЛ против «Спартака» на стадионе «Лукойл Арена».