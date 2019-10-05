Шалимов начал работу в «Ахмате» с победы над «Уфой»

«Ахмат» на выезде обыграл «Уфу» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 1:0.

Единственный гол в составе грозненской команды на 9 минуте встречи забил защитник Вилькер Анхель после ошибки вратаря уфимцев Александра Беленова.

Этот матч стал дебютным для нового тренера «Ахмата» Игоря Шалимова. Победа над «Уфой» стала для грозненского клуба первой с 5 августа этого года, когда «Ахмат» обыграл дома «Оренбург» в 4-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Уфа» — «Ахмат» — 0:1 (0:1)

Гол: Анхель, 9.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Неделчару, Круговой, Тилль (Козлов, 76), Карп, Фомин, Гиоргобиани (Вомбергар, 31), Кротов (Бизяк, 56).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши, Исмаэл, Глушаков (Нижич, 71), Иванов, Бериша (Митришев, 83), Понсе (Мбенг, 64).

Предупреждения: Глушаков, 25. Вомбергар, 32. Понсе, 40. Табидзе, 58.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Мухтаров (Петрозаводск).

5 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

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