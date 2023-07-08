Сейду Думбия исключил возвращение в РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопрос, планирует ли возобновить карьеру.

— Нет сожалений, что вы рано закончили играть?

— Нет, сожалений нет. У меня 18-летняя футбольная карьера. Но я пока еще ни о чем не говорю. Я взял некоторую паузу.

— Если будет предложение из России, вы готовы его рассмотреть?

— Я об этом подумаю, если это будет.

— Мы можем объявить, что Думбия ждет предложений из РПЛ?

— Нет, таких анонсов делать не надо.