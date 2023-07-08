Думбия назвал Акинфеева одним из лучших вратарей планеты
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что думает о голкипере команды Игоре Акинфееве. Он ответил на вопрос, считает ли вратаря одним из лучших.
— Если ты пройдешь сборы с ЦСКА, то сможешь вырвать место в основе?
— Я хорошо знаю себя. Считаю, что смог подготовить себя, чтобы играть на высоком уровне.
— Что скажете об игре Игоря Акинфеева?
— Когда я играл за ЦСКА, то психологически понимал, что сзади есть вратарь, который нас спасет. Я разных видел вратарей, но не видел таких, как Акинфеев, которые отдают длинные и точные передачи. Акинфеев один из лучших вратарей.
— Считаете ли вы Акинфеева лучшим вратарем в своей карьере и удивляет ли вас, что он до сих пор играет?
— Когда я приехал в Москву и играл с ним, я знал, что там стоит человек, на которого можно положиться. И защитники, и полузащитники знали, что есть человек, который спасет ситуацию.
— Лучший ли это вратарь? Были ли вратари сильнее Акинфеева?
— Я видел разных вратарей, очень хороших. Он один из тех вратарей, которые могут дать точную длинную передачу через все поле. На мировом уровне это один из лучших вратарей планеты.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в прошлом году.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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