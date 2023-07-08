Думбия назвал Акинфеева одним из лучших вратарей планеты

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что думает о голкипере команды Игоре Акинфееве. Он ответил на вопрос, считает ли вратаря одним из лучших.

— Если ты пройдешь сборы с ЦСКА, то сможешь вырвать место в основе?

— Я хорошо знаю себя. Считаю, что смог подготовить себя, чтобы играть на высоком уровне.

— Что скажете об игре Игоря Акинфеева?

— Когда я играл за ЦСКА, то психологически понимал, что сзади есть вратарь, который нас спасет. Я разных видел вратарей, но не видел таких, как Акинфеев, которые отдают длинные и точные передачи. Акинфеев один из лучших вратарей.

— Считаете ли вы Акинфеева лучшим вратарем в своей карьере и удивляет ли вас, что он до сих пор играет?

— Когда я приехал в Москву и играл с ним, я знал, что там стоит человек, на которого можно положиться. И защитники, и полузащитники знали, что есть человек, который спасет ситуацию.

— Лучший ли это вратарь? Были ли вратари сильнее Акинфеева?

— Я видел разных вратарей, очень хороших. Он один из тех вратарей, которые могут дать точную длинную передачу через все поле. На мировом уровне это один из лучших вратарей планеты.