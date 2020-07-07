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«Сейчас — штормовое плавание, сам выбирайся». Семин не собирается помогать советом Николичу

7 июля 2020, 23:45
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе Марко Николича в московском клубе.

— Помогу ли Николичу советом? Когда Николич принимал свое решение, он знал, что тут тренер. Тогда надо было обращаться за советом. А сейчас — никаких тренеров. Сейчас — штормовое плавание, сам выбирайся.

Если бы назначили кого-то из своих, это было бы правильно, это было бы в интересах российского футбола. Посмотрите, как Евсеев руководит «Уфой». Есть Пашинин, Маминов когда-то уже работал, — сказал Семин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истек 31 мая.

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