Шалимов: «Батраков получил шанс и блестяще им воспользовался»

Известный тренер Игорь Шалимов прокомментировал выступление полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оформившего дубль в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН».

— Перед стартом сезона были опасения по тому, как «Локо» заменит ушедших в другие команды Миранчука, Жемалетдинова и Глушенкова, но сейчас надо сказать, что все это привело в том числе и к тому, что шанс получил Батраков — и им блестяще воспользовался. Того же Миранчука он заменил, и скажем — заменил с отрывом. Потрясающая статистика.

Но есть момент, с которым я категорически не согласен — когда говорят, что «Локомотив» — молодая команда. Есть Воробьев, Баринов, Самошников, Ненахов. Там молодой один Батраков, — сказал Шалимов «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ 19-летний Батраков провел 9 матчей, забил 7 мячей и сделал 5 голевых передач.