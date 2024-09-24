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Шалимов: «Батраков получил шанс и блестяще им воспользовался»

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Известный тренер Игорь Шалимов прокомментировал выступление полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оформившего дубль в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН».

— Перед стартом сезона были опасения по тому, как «Локо» заменит ушедших в другие команды Миранчука, Жемалетдинова и Глушенкова, но сейчас надо сказать, что все это привело в том числе и к тому, что шанс получил Батраков — и им блестяще воспользовался. Того же Миранчука он заменил, и скажем — заменил с отрывом. Потрясающая статистика.

Но есть момент, с которым я категорически не согласен — когда говорят, что «Локомотив» — молодая команда. Есть Воробьев, Баринов, Самошников, Ненахов. Там молодой один Батраков, — сказал Шалимов «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ 19-летний Батраков провел 9 матчей, забил 7 мячей и сделал 5 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
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