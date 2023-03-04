Юран: «Сегодня «Спартак» выиграет. Скоро и «Химки» начнут в РПЛ побеждать»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о будущем подмосковной команды в текущем сезоне РПЛ.

— Сегодня «Спартак» выиграет.

— А вы когда начнете побеждать?

— Скоро и мы начнем побеждать там [в РПЛ].

— «Химки» останутся в Премьер-лиге?

— Я тут не при чем.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 18 матчей.