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Сегодня, 12:10

Юран: «Летом предлагали взять в «Пари НН» Даку. У клуба не было таких денег»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Мирлинд Даку и тренер Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал о сложностях в комплектовании команды.

— В «Пари НН» сложность заключалась именно в комплектовании состава?

— Я исходил из бюджета клуба. Но при этом сам подбирал футболистов, не позволял навязывать себе игроков. Если рассматривать летнее трансферное окно, то мы потратили деньги только на Трошечкина — 20 миллионов рублей. Выкупили его у «Ахмата». Остальные — свободные агенты, Тихий, Кухарчук приходили без агентов, плюс арендованные ребята. Политика и стратегия клуба заключалась в том, что мы должны продавать игроков, а не покупать их. Хотя я считаю, что надо немного потратиться, чтобы прочнее стоять на ногах. Ну что поделать... Работали в тех условиях, которые были. Больших зарплат мы тоже предложить не смогли.

— Много переходов из-за этого сорвалось?

— Могли взять нападающего из чемпионата Португалии. Он забил 15 или 16 мячей за «Боавишту», был свободным агентом. Однако ту зарплату, которую форвард запросил, мы бы не потянули. Был еще вариант с Даку, который здорово проявил себя в итоге в «Рубине». Мне его летом предлагали. Обратился к руководству. Но там сразу сказали: шансов нет. Нужно было потратиться и на трансфер, и на личный контракт. В итоге надо было находить свободных агентов. Далеко не все были готовы идти на наши финансовые условия.

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
Мирлинд Даку
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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