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Сегодня, 15:51

Данни считает, что Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита»

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Зенита» Данни рассказал, что думает об игре петербургской команды под руководством Сергея Семака.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

«Уверен, что Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита». Он еще выиграет много трофеев в клубе. Сергей Богданович проделал отличную работу в «Зените». Думаю, и в этом сезоне он приведет «Зенит» к чемпионству», — цитирует Данни «РБ Спорт».

Под руководством Семака «Зенит» четыре раза становился чемпионом России, обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/migel-danni-uveren-semak-budet-samy-m-titulovanny-m-trenerom-v-istorii-zenita/
Мигель Данни
Сергей Семак
ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 - : -
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Спартак – Урал
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3.03 00:00
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