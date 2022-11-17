Данни считает, что Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Данни рассказал, что думает об игре петербургской команды под руководством Сергея Семака.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

«Уверен, что Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита». Он еще выиграет много трофеев в клубе. Сергей Богданович проделал отличную работу в «Зените». Думаю, и в этом сезоне он приведет «Зенит» к чемпионству», — цитирует Данни «РБ Спорт».

Под руководством Семака «Зенит» четыре раза становился чемпионом России, обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны.