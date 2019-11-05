Экс-форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран дал интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что не согласен с тактикой красно-белых, выбранной на матч 15-го тура с «Арсеналом» (0:1).

— Выйти с тремя центральными защитниками против «Локомотива» — нормально, — сказал Юран. — Но дома с Тулой?! Господи, зачем?! Ясно же, что соперник станет сидеть в обороне и ждать шанса на контратаках. Ну и какой смысл против одного Луценко, выдвинутого на острие, выставлять Джикию, Жиго и Кутепова?

— Когда Луценко забивал, рядом с ним был Мельгарехо.

— Да при чем здесь Мельгарехо? Давайте тщательно разберем эпизод. Когда Комбаров навешивал, в районе 11-метровой отметки стояли Джикия, Жиго и Кутепов. Именно они обязаны контролировать штрафную! Но за единственным форвардом «Арсенала» не уследили. А требовать от Мельгарехо, правого бровочника, еще и за опеку Луценко отвечать — это уже из области фантастики. Ну а возвращаясь к расстановке — Тедеско ошибся, решив выйти в три центральных защитника. (Александр Кружков).

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