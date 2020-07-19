Сергей Юран: «Мы доказали, что «Химки» по праву должны играть в премьер-лиге»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран похвалил команду за матч 1/2 финала Олимп-Кубок России против «Урала» (3:1). Он заверил, что его футболисты дадут бой и в финале. Специалист считает, что «Химки» по праву должны играть в Тинькофф российской премьер-лиге.

«Ребята — молодцы, — сказал Юран в эфире канала «Матч премьер». -Для меня важны самоотдача, характер, ошибку я могу простить. Я доносил до них это. Обыграть «Урал» на их поле — это показатель. Сегодня мы на поле увидели, что это команда премьер-лиги. Мы не играем по счету, мы ждем терпим, дорабатываем на каждой позиции. Мы не смотрим на табло, мы реагируем только на свисток арбитра.

У этой команды есть будущее. Эта команда доказала по праву, что должна играть в премьер-лиге. Мы смотрели «Урал», он в концовке дожимал и вырывал победы (в других матчах — Прим. «СЭ»). Сейчас чувствуется опустошенность. Сейчас мы вернемся на базу. Посмотрим, кто будет финалистом: «Зенит» или «Спартак». Кубок — это один матч, почему нет? Бой дадим или «Спартаку», или «Зениту». Даже не сомневайтесь. Поле прекрасное, арена отличная. Парни просто молодцы, снимаю шляпу перед ними. Это их финал".

Во втором полуфинале «Зенит» примет «Спартак». Начало матча в 18.30 по московскому времени. Финальный матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.