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Сегодня, 11:40

Ташуев — о Глушенкове: «Если игрок такого уровня не вызывается в сборную, то это нонсенс»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в сборную России.

«Я не знаю, что за конфликт у Карпина с Глушенковым. Если этот конфликт так ярко не появился в прессе, значит, там ничего особенного не было. Сборная — это не частная команда, а государственная. Здесь личные амбиции должны уходить на второй план. Если игрок такого уровня не вызывается в сборную, то это нонсенс. Им надо найти компромисс. Это делается элементарно. Если представить, что мы начнем играть в официальных матчах, то у нас будет такая атакующая группа: Головин, Миранчук, Глушенков, Тюкавин. Это шикарная атакующая группа. Мы должны радовать болельщиков, а не себя», — сказал Ташуев «СЭ».

25-летний футболист возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ с шестью голами после трех матчей.

РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
Сергей Ташуев
8
5
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Ташуев считает «Спартак» и «Динамо» главными конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионство
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Педро

Педро

Зенит

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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