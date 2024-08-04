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Сегодня, 11:23

Ташуев — о разгромной победе «Зенита»: «Ростов» был неузнаваем»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (5:0).

«Как ни странно, «Ростов» сыграл очень авантюрно в обороне. Команда располагалась очень высоко в защите. «Ростов» терял мяч в центре поля, а «Зенит» с такими исполнителями наказывал. «Зенит» просто воспользовался пространством и забивал голы на любой вкус. В атакующих действиях «Ростова» не было креативности и вариативности. «Ростов» был неузнаваем. Еще ярко проявилась безвольная игра Осипенко, который во время первого гола сделал искусственный офсайд и не страховал игрока. Карпин сказал, что доволен игрой, но я думаю, что это больше поддержка команды, чтобы не было большого негатива. Ясно, что сложно быть довольным в такой ситуации», — сказал Ташуев «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ, «Ростов» — шестой (4 очка).

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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