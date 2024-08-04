Ташуев — о разгромной победе «Зенита»: «Ростов» был неузнаваем»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (5:0).

«Как ни странно, «Ростов» сыграл очень авантюрно в обороне. Команда располагалась очень высоко в защите. «Ростов» терял мяч в центре поля, а «Зенит» с такими исполнителями наказывал. «Зенит» просто воспользовался пространством и забивал голы на любой вкус. В атакующих действиях «Ростова» не было креативности и вариативности. «Ростов» был неузнаваем. Еще ярко проявилась безвольная игра Осипенко, который во время первого гола сделал искусственный офсайд и не страховал игрока. Карпин сказал, что доволен игрой, но я думаю, что это больше поддержка команды, чтобы не было большого негатива. Ясно, что сложно быть довольным в такой ситуации», — сказал Ташуев «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ, «Ростов» — шестой (4 очка).

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».