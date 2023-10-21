Степашин о дерби «Локомотив» — «Динамо»: «Хорошо, что ничья. Все по-честному»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0).

«Хорошо, что ничья. Все по-честному. Личка приведет «Динамо» к чемпионству? Поживем — увидим», — сказал Степашин.

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Ростовом». Игра пройдет 28 октября. «Динамо» на день позже на своем поле примет «Урал».