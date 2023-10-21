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Радимов: «Здорово, что Мостовой продлил контракт с «Зенитом», он очень важен для команды»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о продлении контракта полузащитника Андрея Мостового с петербургским клубом.

«Мостовой — молодой футболист, с перспективой, игрок сборной, он очень важен для «Зенита». Андрей — один из ключевых футболистов команды двух последних сезонов. Очень здорово, что он нашел контакт с петербургским клубом и продлил контракт. Плюс я хорошо знаю Мостового, он играл у меня еще в «Зените-2». Он стремится прогрессировать, и я думаю, что он не остановится в своем росте», — цитирует Радимова Metaratings.ru.

10 октября стало известно, что Мостовой продлил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». 25-летний футболист выступает за петербуржцев с 2019 года. Всего за сине-бело-голубых на его счету 114 матчей, 21 гол и 10 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/radimov-zdorovo-chto-mostovoi-prodlil-kontrakt-s-zenitom-on-eshyo-budet-progressirovat-297268/
Андрей Мостовой
Владислав Радимов
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
14
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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