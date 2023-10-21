Радимов: «Здорово, что Мостовой продлил контракт с «Зенитом», он очень важен для команды»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о продлении контракта полузащитника Андрея Мостового с петербургским клубом.

«Мостовой — молодой футболист, с перспективой, игрок сборной, он очень важен для «Зенита». Андрей — один из ключевых футболистов команды двух последних сезонов. Очень здорово, что он нашел контакт с петербургским клубом и продлил контракт. Плюс я хорошо знаю Мостового, он играл у меня еще в «Зените-2». Он стремится прогрессировать, и я думаю, что он не остановится в своем росте», — цитирует Радимова Metaratings.ru.

10 октября стало известно, что Мостовой продлил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». 25-летний футболист выступает за петербуржцев с 2019 года. Всего за сине-бело-голубых на его счету 114 матчей, 21 гол и 10 результативных передач.