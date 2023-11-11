Сергей Силкин: «Краснодар» не стоит недооценивать, игра с «Зенитом» за шесть очков»

Тренер Сергей Силкин оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» перед матчем 15-го тура чемпионата России. Начало игры в 19:30 мск.

«Это один из решающих матчей сезона, игра за шесть очков. Если выиграет «Краснодар», то «Зениту» будет тяжело его догнать. Конечно, класс игроков «Зенита» выше, чем у «Краснодара», но команду Ивича не стоит недооценивать. Жду очень интересный матч, думаю, голов будет немного. Фаворита нет, шансы 50 на 50», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

«Краснодар» (31 очко) лидирует в РПЛ и опережает «Зенит» (29) на 2 очка.